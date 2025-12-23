Зайон Уильямсон навесил аллей-уп с центра площадки

Уильямсон исполнил сложную передачу на бросок сверху для партнера.

Звезда «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон продемонстрировал, что может не только забивать аллей-упы, но и отдавать их, выдав передачу с центра площадки на Карло Матковича.

«Пеликанс» одержали 5-ю победу подряд, обыграв «Даллас » (119:113). На счету Уильямсона, который вошел в игру со скамейки запасных, 24 очка (10 из 14 с игры), 9 подборов и 3 передачи.