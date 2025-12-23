  • Спортс
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Барселоной», «Жальгирис» примет «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного сезона Евролиги.

Турецкий «Фенербахче» (5) примет испанскую «Барселону» (2), литовский «Жальгирис» (7) сыграет с греческим «Панатинаикосом» (4).

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 12-5, Барселона Испания – 12-5, Валенсия Испания – 11-6, Панатинаикос Греция – 11-6, Фенербахче Турция – 10-6, Монако – 10-7, Жальгирис Литва – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 10-7, Реал Испания – 10-7, Олимпиакос Греция – 9-7, Милан Италия – 9-8, Виртус Италия – 8-9, Дубай ОАЭ – 8-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-10, Баскония Испания – 6-11, Анадолу Эфес Турция – 6-11, Партизан Сербия – 6-11, Париж Франция – 5-12, Бавария Германия – 5-12, Виллербан Франция – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

