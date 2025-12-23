Стефен Карри станцевал после забитого трехочкового, пошел поговорить с семьей во время матча

Карри отметил попадание новым празднованием.

Звездный защитник «Голден Стэйт » Стефен Карри продемонстрировал свое новое празднование, забив из-за дуги в победном матче против «Орландо » (120:97).

После замены Карри нашел время, чтобы поговорить со своей семьей, поддерживающей его на трибунах.

Двукратный MVP провел слабую первую половину встречи, попав 3 из 13 бросков с игры и смазав 6 первых трехочковых, но исправился во второй, закончив матч с 26 очками, 10 из 23 попаданиями с игры и 4 из 13 из-за дуги.