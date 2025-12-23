Видео
1

Стефен Карри станцевал после забитого трехочкового, пошел поговорить с семьей во время матча

Карри отметил попадание новым празднованием.

Звездный защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри продемонстрировал свое новое празднование, забив из-за дуги в победном матче против «Орландо» (120:97).

После замены Карри нашел время, чтобы поговорить со своей семьей, поддерживающей его на трибунах.

Двукратный MVP провел слабую первую половину встречи, попав 3 из 13 бросков с игры и смазав 6 первых трехочковых, но исправился во второй, закончив матч с 26 очками, 10 из 23 попаданиями с игры и 4 из 13 из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoГолден Стэйт
logoОрландо
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин повздорил с Керром во время тайм-аута. Форвард не выходил на площадку в последние 20 минут
сегодня, 05:56Видео
Пропустивший 7 матчей Эл Хорфорд может вернуться на этой неделе
сегодня, 05:40
Стив Керр: «Я никогда не оставлю Стефа Карри»
21 декабря, 19:08
Главные новости
Софи Каннингем намекнула, что может завести аккаунт на OnlyFans, если не получит контракт в WNBA
3 минуты назад
Чарльз Баркли о «Голден Стэйт»: «Они просто старые. У них был один из величайших периодов в истории НБА, но теперь все кончено»
17 минут назад
«Это не было случайностью». Карлайл попросил НБА пересмотреть эпизод, когда Кета дважды ударил локтем Джексона
18 минут назадВидео
«Пеликанс» впервые с 2022 года выиграли пять матчей подряд. Зайон выходит со скамейки
39 минут назад
Айзейя Томас о Ламело Болле: «Ему нужно определиться: он хочет побеждать или хочет, чтобы его любили?»
сегодня, 06:08
НБА. 35 очков и 17 подборов Энтони Дэвиса не хватило «Далласу» для победы над «Новым Орлеаном», 31+10+8 Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Мемфис» и другие результаты
сегодня, 06:05
Шэй Гилджес-Александер провел 100-ю игру подряд с минимум 20 очками, став вторым в истории НБА
сегодня, 05:57Фото
Дрэймонд Грин повздорил с Керром во время тайм-аута. Форвард не выходил на площадку в последние 20 минут
сегодня, 05:56Видео
Пропустивший 7 матчей Эл Хорфорд может вернуться на этой неделе
сегодня, 05:40
Джейлен Браун набрал 31 очко (14 в четвертой четверти), «Бостон» отыгрался с «-20»
сегодня, 05:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Брешией»
вчера, 21:22
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» выиграла у «Вены»
вчера, 21:12
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»
вчера, 21:10
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
вчера, 20:13
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
вчера, 19:33
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
вчера, 18:44
«Жальгирис» активно ищет нового центрового
вчера, 17:20
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
вчера, 16:30
«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
вчера, 16:18
Данки Антона Квитковских и Хэйдена Далтона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:22Видео