«Это не было случайностью». Карлайл попросил НБА пересмотреть эпизод, когда Кета дважды ударил локтем Джексона
Рик Карлайл надеется, что НБА накажет игрока «Селтикс» за грубость.
Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл призвал НБА обратить внимание на эпизод, когда центровой «Селтикс» Неэмиаш Кета в одном игровом эпизоде дважды ударил локтем Айзейю Джексона.
«Это не было случайностью и это очень опасно. Не знаю, насколько выбыл Джексон, но ситуация очень серьезная.
Такие вещи нельзя оставлять без внимания», – заявил Карлайл.
Джексон отправился в раздевалку, где прошел обследование на предмет сотрясения мозга. На площадку бигмен не вернулся.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
