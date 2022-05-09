Девин Букер: «У нас уже было несколько серий с шестью матчами. Понимаем, как это работает»

Защитник «Финикса» считает, что команда сможет прийти в себя после двух подряд поражений в серии с .

В четвертом матче (101:111, 2-2) в воскресенье Букер набрал 35 очков.

«Прошлый сезон нас многому научил. У нас было шесть матчей с «Лейкерс», шесть матчей с «Клипперс», шесть матчей с «Бакс». В этом году была серия с «Новым Орлеаном», тоже шесть матчей. Мы понимаем, что это серия, понимаем, как это работает. Сейчас время плей-офф, здесь не может быть легко», – заявил Букер.

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