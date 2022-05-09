Джеймс Харден поднялся на 19-е место по передачам в плей-офф

Теги Майами Филадельфия Морис Чикс НБА Марк Джексон Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в воскресенье поднялся на 19-е место по количеству результативных передач в плей-офф.

В четвертой встрече серии с «Майами» (116:108, 2-2) Харден отдал 9 передач и довел карьерный показатель в плей-офф до отметки 909. Он обошел Марка Джексона (905).

На 18-м месте Морис Чикс (922).

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