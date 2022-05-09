Джеймс Харден поднялся на 19-е место по передачам в плей-офф

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в воскресенье поднялся на 19-е место по количеству результативных передач в плей-офф.
В четвертой встрече серии с «Майами» (116:108, 2-2) Харден отдал 9 передач и довел карьерный показатель в плей-офф до отметки 909. Он обошел Марка Джексона (905).
На 18-м месте Морис Чикс (922).
«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы
Самсон Руженцев – следующий русский в НБА? Не дождался ЦСКА, уехал в США и вошел в топ-50 школьников
Твиттер НБА