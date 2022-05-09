Джеймс Харден: «По ходу серии набираемся уверенности»

Защитник «Сиксерс» рассказал, как изменяется настроение в команде по ходу серии с «Хит» (2-2).

В воскресенье «76-е» выиграли со счетом 116:108 и отыгрались с 0-2.

«По ходу серии набираемся уверенности», – заявил Харден.

Харден записал на свой счет 31 очко (8 из 18 с игры, 9 из 10 с линии), 7 подборов и 9 передач при 6 потерях за 41 минуту.

«Сегодня мы выиграли благодаря Хардену», – сказал после матча лидер «Филадельфии» .

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