31 очко, 7 подборов и 9 передач Хардена помогли «Сиксерс» сравнять счет в серии с «Хит»

Защитник «Филадельфии» стал одним из главных действующих лиц четвертого матча серии плей-офф с (116:108, 2-2).

Харден записал на свой счет 31 очко (8 из 18 с игры, 9 из 10 с линии), 7 подборов и 9 передач при 6 потерях за 41 минуту.

В четвертой четверти Харден реализовал четыре 3-очковых в концовке и набрал 16 очков.

Харден провел 45-й матч в плей-офф с 30 и более набранными очками, став 12-м игроком в истории НБА, кому удавалось подобное.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев