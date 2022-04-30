Име Удока: «Навяжем Яннису физическую борьбу до его прохода в «краску»

Главный тренер «Бостона» рассказал о том, как его команда планирует обороняться против лидера во втором раунде плей-офф.

«Наша задача состоит в том, чтобы противостоять ему физически, не дать ему входить в краску без контакта. Нужно встречать его и навязывать борьбу немного раньше. В большинстве случаев его встречали почти у кольца, и к тому моменту было слишком поздно. Собираемся защищаться против него всей командой.

Есть некоторые вещи, которые мы хорошо делали против него в течение сезона. Мы воспользуемся ими снова. Мы понимаем нашу задачу, а также то, как он набирает очки и как против этого действовать», – сказал Удока.

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