Яннис – единственный, кто входит в Топ-5 по очкам, подборам и передачам в плей-офф-2022

Теги Бостон Чикаго Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо показывает выдающуюся статистику в нынешнем плей-офф.

Двукратный MVP является единственным игроком, который входит в Топ-5 по очкам (3-е место), подборам (4-е место) и передачам (4-е место) в среднем за матч.

В восьми играх средние показатели Янниса составляли 29,6 очка, 12,6 подбора и 5,1 передачи за 35,3 минуты на площадке.

В первом раунде «Бакс» обыграли «Чикаго» (4-1), во втором – лидируют в противостоянии с «Бостоном» (2-1).

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА

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