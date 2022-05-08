Дрю Холидэй позволил оппонентам реализовать лишь 30,6% бросков в плей-офф, это лучший результат НБА

Разыгрывающий Дрю Холидэй показывает выдающуюся игру в защите в нынешнем плей-офф.

Оппоненты реализовали только 30,6% бросков с игры, атакуя через Дрю. Это лучший результат среди всех игроков в плей-офф-2022.

Звездные игроки (28,6%) и Демар Дерозан (38,1%), а также лидеры «Селтикс» (30%) и Джейлен Браун (38,5%) испытывали трудности, когда против них оборонялся Холидэй.

В восьми матчах плей-офф разыгрывающий «Бакс» набирал в среднем 18,9 очка, 6,1 передачи, 5,6 подбора и 1,5 перехвата.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022