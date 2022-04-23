Игроки «Чикаго» реализовали 10 из 40 бросков через Дрю Холидея в плей-офф-2022

Разыгрывающий Дрю Холидей стал автором оборонительного достижения в первых трех матчах серии плей-офф против (2-1).

Как сообщает StatMuse, игроки «Буллс» совершили 40 бросков через Холидея. Только 10 из этих попыток достигли цели.

Дрю считается одним из лучших оборонительных игроков НБА. В 2018-м году он вошел в первую оборонительную сборную лиги, а в 2019-м – во вторую.

В регулярном чемпионате-2021/22 разыгрывающий «Бакс» набирал в среднем 18,3 очка, 6,8 передачи, 4,5 подбора и 1,6 перехвата.

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году