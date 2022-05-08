Джейсон Тейтум реализовал 0 из 10 бросков через Уэсли Мэттьюза в 3-м матче с «Бакс»

Форвард испытывал трудности при атаке через Уэсли Мэттьюза в третьем матче серии плей-офф против (101:103, 1-2).

Как сообщает ESPN Stats Info, лидер «Селтикс» не реализовал ни одного из 10 бросков, когда его опекал 35-летний игрок «Бакс».

Тейтум завершил встречу с показателями 10 очков (4-19 с игры, 0-6 трехочковых), 3 передачи, 1 подбор, 1 перехват и 4 блок-шота. Также он допустил 3 потери за 41 минуту на площадке.

В активе Мэттьюза 3 очка и 4 подбора за 32 минуты игры.

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