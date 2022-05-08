«Уорриорз» завершили 3-й матч с 63,1% с игры. Это второй результат в истории плей-офф НБА

Игроки «Голден Стэйт» в третьем матче серии плей-офф с (142:112, 2-1) реализовали 63,1 процента бросков с игры (53 из 84). Это второй результат в истории плей-офф НБА.

Показатель TSP (true shooting percentage), при подсчете которого учитываются броски с игры, трехочковые броски и штрафные броски, составил 76,1%. Это также второй результат в истории плей-офф. Рекорд принадлежит – 77,8% в 5-м матче серии плей-офф 2020 года против «Далласа».

Кроме того, «Голден Стэйт» стал второй командой в истории плей-офф, которая реализовала в матче больше 60 процентов бросков с игры (63,1), больше 50 – из-за дуги (53,1) и больше 90 – с линии штрафных (90,5). Ранее единственной командой, которой это удалось, была Аллена Айверсона (2001 год).

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?