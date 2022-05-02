«Реал» проявляет интерес к Марио Хезоне

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Мадридский «Реал» считает форварда УНИКСа Марио Хезоню (27 лет, 203 см) одной из своих основных целей, пишет испанское издание Marca.

Год назад «Реал» уже проявлял интерес к хорватскому форварду, но тогда сторонам не удалось заключить соглашение.

В этом сезоне Хезоня выступает за УНИКС. Показатели хорвата в Евролиге составили 14,2 очка, 6,1 подбора и 1,8 передачи в среднем за матч. В Лиге ВТБ он набирает 18,0 очка, 7,0 подбора и 3,3 передачи.

До переезда в Казань Хезоня защищал цвета греческого «Панатинаикоса».

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