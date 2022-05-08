Джа Морэнт забросил с середины площадки под сирену

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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт завершил первую половину 3-го матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» сумасшедшим попаданием с середины площадки.

Морэнт сократил отставание своей команды после первой половины до семи очков, тем не менее матч закончился разгромным поражением «Гризлис» со счетом 112:142. «Уорриорз» повели 2-1 в серии второго раунда плей-офф.

Морэнт не доиграл матч из-за травмы колена, завершив игру с 34 очками и 7 передачами.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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