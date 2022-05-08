Дрэймонд Грин: «Если ваши эмоции берут верх над вами, значит, так нужно»

Форвард «Голден Стэйт» рассказал об отношении к эмоциям во время серии плей-офф против (1-1).

«Это плей-офф. Если кто-то хочет борьбы, ты тоже должен хотеть борьбы, иначе ты проиграешь. Так что нет, речь не о том, чтобы отложить наши эмоции в сторону или не позволить эмоциям взять верх над нами. Если ваши эмоции берут верх над вами, значит, так нужно», – заявил Грин.

В первом матче серии Дрэймонд был удален за грубый фол на Брэндоне Кларке. Во второй встрече игрок получил удар локтем по лицу и показал средние пальцы болельщикам «Гризлис», покидая площадку.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?