Десмонд Бэйн: «Стеф Карри – единственный, кто бросает трехочковые лучше меня»

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Атакующий защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн, отвечая на вопрос, кто в лиге бросает трехочковые лучшего, чем он, назвал одно имя.

«Стеф Карри.

Остальные должны это доказать. Стеф заслужил признание. Возможно, Клэй Томпсон, но он вернулся после травмы. Если не считать их, нет никого лучше меня. Я хочу, чтобы меня ставили в один ряд с этими парнями. Это то, к чему я стремлюсь», – сказал Бэйн.

В нынешнем сезоне Бэйн набирает 18,2 очка, реализуя 3,0 их 6,9 трехочковых в среднем за матч (43,6 процента).

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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