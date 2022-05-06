Десмонд Бэйн: «Стеф Карри – единственный, кто бросает трехочковые лучше меня»

Атакующий защитник , отвечая на вопрос, кто в лиге бросает трехочковые лучшего, чем он, назвал одно имя.

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Остальные должны это доказать. Стеф заслужил признание. Возможно, , но он вернулся после травмы. Если не считать их, нет никого лучше меня. Я хочу, чтобы меня ставили в один ряд с этими парнями. Это то, к чему я стремлюсь», – сказал Бэйн.

В нынешнем сезоне Бэйн набирает 18,2 очка, реализуя 3,0 их 6,9 трехочковых в среднем за матч (43,6 процента).

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