Дрэймонд Грин – о болельщиках «Мемфиса»: «Было приятно показать им средний палец. Они аплодировали тому, что меня оштрафуют. Я зарабатываю 25 млн долларов в год»

Форвард «Голден Стэйт» после второго матча серии плей-офф с «Мемфисом» (101:106, 1-1) прокомментировал поведение болельщиков соперника.

«Если ты освистываешь игрока, у которого лицо в крови после удара локтем по лицу, ты заслуживаешь среднего пальца. Я заплачу штраф, ничего страшного, мне было приятно показать им средний палец.

Я мог получить сотрясение мозга. Если они хотят вести себя подло, я тоже могу быть подлым. Я полагаю, что они аплодировали тому, что меня оштрафуют. Отлично. Я зарабатываю 25 миллионов долларов в год, и у меня все будет в порядке», – сказал Грин.

В первой четверти встречи Грин получил неумышленный удар локтем по лицу и был вынужден уйти в раздевалку, чтобы наложить швы. Покидая площадку, Грин показал два средних пальца болельщикам , которые аплодировали уходу соперника.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?