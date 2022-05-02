Дрэймонд Грин уронил соперника на паркет и был удален в 1-м матче с «Гризлис»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был удален с площадки в результате грубого нарушения правил.

Инцидент произошел в конце второй четверти стартового матча серии плей-офф против «Мемфиса». Грин в борьбе за подбор схватил за майку соперника и уронил его на паркет.

Судьи определили форварду неспортивный фол 2-й степени, что означает удаление игрока с площадки до конца матча. Таким образом, Грин досрочно завершил встречу с показателями 6 очков, 4 подбора, 3 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот за 17 минут.

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