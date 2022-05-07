Джейсон Кидд: «Сегодня все наши игроки поучаствовали в вечеринке»

Главный тренер «Мэверикс» после третьего матча серии с «Санз» (103:94, 1-2) отметил, что баскетболисты команды услышали его призыв и сыграли лучше, чем на старте противостояния.

«Сегодня все поучаствовали в вечеринке. Ребята были хороши на обеих половинах.

Лука был великолепен в защите. Он тоже участвовал в оборонительных действиях. Когда все это происходит, наши шансы сильно повышаются», – заявил Кидд.

Кидд ранее заявил, что команда «не может побеждать в плей-офф только за счет 30 очков от Луки. Остальные должны проявить себя».

Специалист также призвал Дончича «участвовать» в игре в защите.

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