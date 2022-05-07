Лидер «Мэверикс» получил фол в нападении на последней минуте второй четверти третьего матча серии с «Санз» в борьбе с разыгрывающим .

Сразу после свистка Дончич сымитировал движения Пола, намекая на симуляцию 36-летнего плеймейкера.

удалось сократить отставание в серии, победив со счетом 103:94 (1-2). В активе словенца 26 очков, 13 подборов и 9 передач при 5 потерях.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев