Дончич сымитировал движения Пола, намекая на симуляцию

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Лидер «Мэверикс» Лука Дончич получил фол в нападении на последней минуте второй четверти третьего матча серии с «Санз» в борьбе с разыгрывающим Крисом Полом.

Сразу после свистка Дончич сымитировал движения Пола, намекая на симуляцию 36-летнего плеймейкера.

«Далласу» удалось сократить отставание в серии, победив со счетом 103:94 (1-2). В активе словенца 26 очков, 13 подборов и 9 передач при 5 потерях.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

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