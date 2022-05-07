Крис Пол установил личный антирекорд по потерям за половину матча – 7

Разыгрывающий в пятницу установил личный карьерный антирекорд по потерям за половину игры.

В первой половине третьего матча серии с «Далласом» (94:103, 2-1) Пол допустил 7 потерь. К большому перерыву техасцы вели со счетом 51:44.

Во второй половине 37-летний плеймейкер обошелся без потерь, набрав в итоге 12 очков, 7 подборов и 4 передачи при показателе плюс/минус «-8».

Перед третьим матчем в Далласе Пол в среднем совершал по 1,6 потери за игру в 8 встречах плей-офф-2022.

Максимальное количество потерь у Пола за один матч НБА – 8.

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