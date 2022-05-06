Джейсон Кидд: «Не можем побеждать в плей-офф только за счет 30 очков от Луки. Остальные должны проявить себя»

Главный тренер «Мэверикс» заявил, что возвращение команды в серии второго раунда плей-офф с «Санз» (0-2) может состояться лишь в том случае, если свои лучшие качества проявят все игроки команды.

В первом матче серии Дончич набрал 45 очков, во втором 35.

«Лука был хорош, но никто больше не проявил себя. Мы не можем побеждать только за счет 30 очков от Луки. Не в этой части сезона», – сказал Кидд.

Итоговый разбор «Кливленда». Насколько хорошо было нападение в сезоне-21/22

Итоговый разбор «Кливленда». Что нужно знать о защите в сезоне-21/22