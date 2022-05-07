Тайриз Макси – о травмах Эмбиида: «Он настоящий солдат»

Разыгрывающий «Сиксерс» после третьего матча серии с «Хит» (99:79, 1-2) отдал должное центровому команды .

«Эмбиид – настоящий солдат. Палец, сотрясение, перелом лицевой кости, разбитое лицо, теперь он выглядит еще страшнее... Он очень стойкий. Джоэл не просто так MVP. Уже один только отвлекающий фактор играет для нас важную роль, он стягивает на себя столько внимания защиты.

Сегодняшний выход Джоэла – свидетельство его воли и желания побеждать», – заявил Макси.

Сыгравший в защитной маске Джоэл набрал 18 очков (5 из 12 с игры) и 11 подборов за 36 минут.

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