Пресс-секретарь Белого дома США: «Отношения между странами может затруднить возвращение Бриттни Грайнер домой»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась о ситуации вокруг баскетболистки , которая находится под арестом в России.

«История наших взаимоотношений может повлиять на возможность вернуть граждан США домой», – заявила Псаки.

«Мы по-прежнему настаиваем на том, чтобы они предоставили постоянный и своевременный консульский доступ ко всем задержанным гражданам США в России. Мы активно занимаемся этим делом и часто контактируем с юридической командой Грайнер», – комментировал ситуацию представитель Государственного департамента США ранее.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

Бриттни является игроком УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы