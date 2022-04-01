Брианна Стюарт – об аресте Бриттни Грайнер в России: «Это могло случиться с кем угодно»

Форвард УГМК Брианна Стюарт высказалась о ситуации вокруг ее одноклубницы , которая находится под арестом в России.

«Главное – это то, что мы вынуждены ехать играть за границу. Это случилось с Бриттни Грайнер, но это могло случиться с кем угодно.

Игроки женской НБА должны высоко цениться в своей стране, чтобы им не приходилось играть за границей», – заявила Стюарт.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

Бриттни является игроком УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы