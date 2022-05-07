Джоэл Эмбиид выложил мем из «Прослушки» в честь возвращения и победы

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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вышел на паркет в третьем матче серии плей-офф с «Майами» (99:79, 1-2).

Сыгравший в защитной маске Эмбиид набрал 18 очков (5 из 12 с игры) и 11 подборов за 36 минут.

После игры Эмбиид выложил мем из сериала «Прослушка», намекая на камбек своей команды. На картинке изображен персонаж Стрингер Белл, который в тот момент произносит слова «Я хочу, чтобы ты сказал, что мы снова в деле».

Эмбиид получил перелом глазницы и сотрясение в последнем матче серии с «Торонто», после чего пропустил две первые встречи второго раунда.

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