Тайриз Макси: «Разговаривал с Джоэлом. Надеемся, что он сыграет в 3-м матче»

Разыгрывающий «Филадельфии» заявил, что команда продолжает надеяться на возвращение своего лидера в 3-м матче серии плей-офф против (0-2).

«Я разговаривал с Джоэлом. Мы не теряем надежды, что он сыграет.

Мы просто готовимся к тому, чтобы выиграть матч. Надеюсь, что Джоэл будет играть. Если он сыграет, отлично. Если не сыграет, значит, не сыграет, и мы просто готовимся к этому матчу, как еще одному матчу, который мы должны выиграть», – сказал Макси после утренней разминки.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев