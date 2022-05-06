Джоэл Эмбиид значится в списке травмированных перед 3-м матчем, но его статус может измениться

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перед третьим матчем серии второго раунда плей-офф с «Майами» (0-2) помещен в список травмированных с пометкой о том, что пропустит игру.
Как сообщает ESPN, статус Эмбиида перед пятничной встречей все еще может измениться.
По словам главного тренера «76-х» Дока Риверса, Эмбиид пока не покинул официальный протокол НБА в связи с сотрясением, так что на данный момент не может иметь другой статус на третий матч.
«Нет, мы пока не меняли статус. Все еще существуют препятствия, которые необходимо преодолеть. Я не врач. Я не знаю всего. Дело не только в протоколе, ему надо решить все остальные вопросы с травмой», – заявил Риверс.
Эмбиид восстанавливается после сотрясения и перелома глазницы, которые получил в последнем матче серии с «Торонто» в первом раунде.
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