Джоэл Эмбиид значится в списке травмированных перед 3-м матчем, но его статус может измениться

Лидер «Филадельфии» перед третьим матчем серии второго раунда плей-офф с (0-2) помещен в список травмированных с пометкой о том, что пропустит игру.

Как сообщает ESPN, статус Эмбиида перед пятничной встречей все еще может измениться.

По словам главного тренера «76-х» , Эмбиид пока не покинул официальный протокол НБА в связи с сотрясением, так что на данный момент не может иметь другой статус на третий матч.

«Нет, мы пока не меняли статус. Все еще существуют препятствия, которые необходимо преодолеть. Я не врач. Я не знаю всего. Дело не только в протоколе, ему надо решить все остальные вопросы с травмой», – заявил Риверс.

Эмбиид восстанавливается после сотрясения и перелома глазницы, которые получил в последнем матче серии с «Торонто» в первом раунде.

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