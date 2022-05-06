Джоэл Эмбиид покинул протокол по сотрясению и участвовал в утренней разминке

Центровой «Филадельфии» покинул протокол НБА по сотрясению мозга и принял участие в утренней разминке команды накануне 3-го матча серии плей-офф против (0-2).

Эмбиид по-прежнему находится в списке травмированных, но по словам команды, его статус может измениться перед матчем.

Эмбиид пропустил первые две игры против «Майами» из-за сотрясения и перелома глазницы, которые он получил в последнем матче серии с «Торонто» в первом раунде в результате удара локтем Паскаля Сиакама.

Если центровой получит разрешение врачей, он будет играть в защитной маске.

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