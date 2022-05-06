Рамона Шелберн: «Эмбиид намерен играть с травмой, потому что считает, что «Сиксерс» могут выиграть титул»

По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, центровой «Филадельфии» готов играть с переломом глазницы, поскольку верит в способность своей команды выиграть чемпионат.

«Эмбиид твердо намерен попытаться играть, несмотря на травму, когда покинет протокол НБА по сотрясению мозга, потому что, как сообщают источники, близкие к нему, он считает, что у «Сиксерс» все еще есть шанс выиграть титул в этом сезоне», – пишет Шелберн.

Эмбиид пропустил первые две игры серии плей-офф против (0-2) из-за сотрясения и перелома глазницы, которые получил в последнем матче серии с «Торонто» в первом раунде.

На данный момент Эмбиид находится в списке травмированных, однако его статус может измениться.

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