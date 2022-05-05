Эрик Споэльстра: «Возвращение Эмбиида кардинально поменяет ситуацию»

Главный тренер высказался о возможном возвращении центрового «Филадельфии» в третьем матче серии плей-офф (2-0).

«Возвращение Эмбиида кардинально поменяет ситуацию. Ведь речь идет об игроке уровня MVP. Так что нам нужно быть готовыми.

Мы знали, что в этой серии еще все поменяется, и если он вернется, все поменяется довольно существенно. И лучше, чтобы все поменялось, когда мы будем вести в счете 2-0. Но да, Эмбиид немного поменяет соотношение сил», – сказал Споэльстра.

Эмбиид пропустил первые две встречи второго раунда из-за перелома глазницы и сотрясения мозга. Участие центрового в третьем матче, который состоится в пятницу, пока под вопросом.

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