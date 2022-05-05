Джоэл Эмбиид успешно восстанавливается и имеет шанс сыграть в 3-м матче

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Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид успешно восстанавливается после травм и имеет шанс принять участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Майами» (0-2), который состоится в пятницу.

Об этом сообщает инсайдер NBC Sports Philly Джон Кларк.

«Источники рассказали, что восстановление Джоэла Эмбиида проходит хорошо, существует реальная надежда, что он сыграет в пятницу», – пишет Кларк.

В последнем матче серии с «Торонто» Эмбиид получил перелом глазницы и сотрясение, после чего пропустил две первые встречи второго раунда.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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