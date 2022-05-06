Кендрик Перкинс: «На месте «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена Энтони Дэвиса на Кайри Ирвинга»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что обмен Энтони Дэвиса ( ) на («Бруклин») был бы выгоден всем сторонам.

«На месте «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена на Кайри Ирвинга.

Пришло время для новых перемен в обоих клубах, «Лейкерс» и . И я считаю, что игроки тоже нуждаются в переменах. Я не против, если Кайри Ирвинг воссоединится с Леброном Джеймсом и попытается выиграть еще один титул.

И я бы не возражал, если бы Энтони Дэвис объединился с Кевином Дюрэнтом в Восточной конференции. На Востоке полно бигменов, и на месте «Бруклина» я бы приобрел игрока, который смог бы им противостоять в плей-офф.

«Лейкерс» выиграли один чемпионат с Дэвисом и теперь должны позволить ему сменить обстановку, а взамен получить Кайри Ирвинга. Я считаю, что это взаимовыгодный обмен», – сказал Перкинс.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев