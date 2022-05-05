Стивен Эй Смит: «Руководители клубов считают Энтони Дэвиса ненадежным активом из-за травм»

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Эксперт ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал возможность «Лейкерс» обменять звездного форварда Энтони Дэвиса.

«Я разговаривал с несколькими руководителями. Я точно знаю, что они оценивают Дэвиса как игрока, который постоянно травмирован и ненадежен с точки зрения здоровья», — сказал Смит.

29-летний форвард провел 40 матчей в нынешнем сезоне, набирая в среднем 23,2 очка, 9,9 подбора и 2,3 блок-шота.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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