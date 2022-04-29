Чарльз Баркли сравнил Зайона Уильямсона с Энтони Дэвисом: «Очень талантливый игрок, но у него не получилось раскрыть свой потенциал»

Теги Новый Орлеан НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Энтони Дэвис Зайон Уильямсон Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли дал совет форварду «Нового Орлеана» Зайону Уильямсону, сравнив его ситуацию с ситуацией Энтони Дэвиса в «Пеликанс».

«Зайону нужно посмотреть на себя в зеркало. То же самое происходило с Энтони Дэвисом. Нельзя постоянно травмироваться.

К черту семью, тренеров, друзей, ты должен захотеть стать отличным игроком для самого себя. Потом будешь рассказывать: «Эй, я был в НБА и каждый год был травмирован».

То же самое я говорю об Энтони Дэвисе. Дэвис – очень талантливый игрок, но у него не получилось раскрыть свой потенциал», – сказал Баркли.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные