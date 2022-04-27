Руководство «Лейкерс» утверждает, что клуб приобрел Уэстбрука под давлением агентства Леброна Джеймса Klutch Sports

Менеджмент «Лейкерс» винит в неудачах команды агентство Klutch Sports Group, которым руководит близкий друг Леброна Джеймса Рич Пол.

«Леброн, безусловно, оказывает сильное влияние на принятие решений в «Лейкерс». Множество источников указывают на то, что внутри фронт-офиса клуба обвиняют агентство Klutch Sports Group, представляющее интересы Джеймса и Дэвиса, за ситуацию с Уэстбруком», – отмечается в статье Bleacher Report.

«Лейкерс» закончили нынешний сезон на 11-м месте в Западной конференции (33-49) и не попали в плей-офф.

Многие эксперты называют приобретение разыгрывающего прошлым летом главной причиной неудач команды.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века