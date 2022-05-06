Пи Джей Такер – об уходе из «Милуоки»: «Они проявили неуважение»

Форвард рассказал об уходе из «Милуоки», с которым в прошлом году стал чемпионом .

«Посмотрите на Игудалу. Он снова в «Голден Стэйт». Он расстался с ними и какое-то время был в тени, но вскоре вернулся. Мне кажется, что каждый игрок хочет быть в похожей ситуации. Найти место, где тебя все любят, куда ты можешь вернуться. У меня было ощущение, что я строю нечто подобное в . А потом мы взяли титул, и была мысль: «Ну да, конечно, это оно». Но в их планы не входило платить налог на роскошь, заходить за эту черту еще дальше. Такая ситуация. Они любят тебя и все такое, но они не собирались платить дополнительный налог. Они считали, что могут заменить меня, и они заменили меня.

Даже если ты ветеран с соответствующей ролью, то все равно думаешь: «Так, вы наши мне чертову замену. Ну круто». Вам надо как-то разобраться с этим, я вынужден был иметь с этим дело. И для меня все это было даже не про деньги. Это было в большей степени об уважении, потому что они по сути сказали мне найти какой-то контрактный вариант, тогда они повторят его. Услышав такое, я понял, что не вернусь, даже если проиграю в деньгах. Я посчитал это неуважением. Так что, как только это случилось, я сказал своему агенту, «Мы идем дальше. Не знаю, как все сложится, но мы идем дальше», – заявил Такер.

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