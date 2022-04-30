«Милуоки» – лидер по эффективности в плей-офф, «Майами» – 2-й, «Финикс» – 8-й

Известный аналитик ESPN Кирк Голдсберри представил карту эффективности команд в первом раунде плей-офф НБА-2022.

Лучшей командой стал , также лидирующий в защитном рейтинге. На втором месте оказался , на третьем – .

имеет лучший атакующий рейтинг среди всех участников первого раунда и находится на четвертой позиции по общей эффективности.

Победитель регулярного чемпионата – обладатель восьмого места по эффективности.

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году