«Милуоки» – лидер по эффективности в плей-офф, «Майами» – 2-й, «Финикс» – 8-й

Теги Голден Стэйт Майами Милуоки Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Известный аналитик ESPN Кирк Голдсберри представил карту эффективности команд в первом раунде плей-офф НБА-2022.

Лучшей командой стал «Милуоки», также лидирующий в защитном рейтинге. На втором месте оказался «Майами», на третьем – «Филадельфия».

«Голден Стэйт» имеет лучший атакующий рейтинг среди всех участников первого раунда и находится на четвертой позиции по общей эффективности.

Победитель регулярного чемпионата «Финикс» –  обладатель восьмого места по эффективности.

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году

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