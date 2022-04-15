Ламар Одом: «Я бы хотел, чтобы Фил Джексон стал главным тренером «Лейкерс»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» признался, что хотел бы увидеть на посту главного тренера лос-анджелесской команды, поскольку треугольное нападение пошло бы на пользу .

«Тяжело быть тренером Леброна Джеймса на данном этапе его карьеры. Он настолько продвинут умственно, что касается баскетбола.

Фил Джексон мог бы тренировать Леброна. Я думаю, что треугольное нападение позволило бы ему оставаться в лиге немного дольше. Я бы хотел, чтобы Фил Джексон стал главным тренером , – сказал Одом.

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