Ламар Одом: «Я бы хотел, чтобы Фил Джексон стал главным тренером «Лейкерс»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Ламар Одом признался, что хотел бы увидеть Фила Джексона на посту главного тренера лос-анджелесской команды, поскольку треугольное нападение пошло бы на пользу Леброну Джеймсу.
«Тяжело быть тренером Леброна Джеймса на данном этапе его карьеры. Он настолько продвинут умственно, что касается баскетбола.
Фил Джексон мог бы тренировать Леброна. Я думаю, что треугольное нападение позволило бы ему оставаться в лиге немного дольше. Я бы хотел, чтобы Фил Джексон стал главным тренером «Лейкерс», – сказал Одом.
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