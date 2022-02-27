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    HBO снимет 2-й сезон сериала «Победное время. Восхождение династии «Лейкерс» про времена Кобе Брайанта и Шакила О’Нила

    Теги Мэджик Джонсон Лейкерс Кобе Брайант Фил Джексон Шакил О′Нил Пэт Райли НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

    Телеканал HBO заявил о своем намерении снять продолжение сериала «Победное время. Восхождение династии «Лейкерс».

    Во втором сезоне планируется рассказать о клубе на рубеже 2000-х, за который выступали легендарные игроки Кобе Брайант и Шакил О’Нил. Важная роль также будет отведена главному тренеру команды Филу Джексону.

    «Если у нас есть знаковые истории и различные эпохи, то почему бы не продолжить изучение этого всего», – поделился ожиданиями главный редактор телеканала.

    Премьера первого сезона назначена на 6 марта 2022. Он повествует о «Лейкерс» в 1980-е годы. В то время главными звездами клуба являлись Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар, а главным тренером был Пэт Райли.

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