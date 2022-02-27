HBO снимет 2-й сезон сериала «Победное время. Восхождение династии «Лейкерс» про времена Кобе Брайанта и Шакила О’Нила

Телеканал HBO заявил о своем намерении снять продолжение сериала «Победное время. Восхождение династии .

Во втором сезоне планируется рассказать о клубе на рубеже 2000-х, за который выступали легендарные игроки и ’Нил. Важная роль также будет отведена главному тренеру команды .

«Если у нас есть знаковые истории и различные эпохи, то почему бы не продолжить изучение этого всего», – поделился ожиданиями главный редактор телеканала.

Премьера первого сезона назначена на 6 марта 2022. Он повествует о «Лейкерс» в 1980-е годы. В то время главными звездами клуба являлись и Карим Абдул-Джаббар, а главным тренером был Пэт Райли.