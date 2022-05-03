Фил Джексон помогает «Лейкерс» с назначением главного тренера

Теги Лейкерс Фил Джексон НБА Фрэнк Вогель Эдриан Воджнаровски Баскетбол

13-кратный чемпион НБА Фил Джексон консультирует «Лейкерс» в процессе поиска нового главного тренера.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, легендарный специалист имеет весомое мнение при выборе кандидата на вакантную должность. При этом калифорнийский клуб воспользовался его же консультациями в 2019-м году, когда наняли Фрэнка Вогеля.

«Лейкерс» отправили в отставку Вогеля после окончания нынешнего сезона, когда команда заняла 11-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.

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