Фил Джексон помогает «Лейкерс» с назначением главного тренера

13-кратный чемпион НБА Фил Джексон консультирует в процессе поиска нового главного тренера.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, легендарный специалист имеет весомое мнение при выборе кандидата на вакантную должность. При этом калифорнийский клуб воспользовался его же консультациями в 2019-м году, когда наняли .

«Лейкерс» отправили в отставку Вогеля после окончания нынешнего сезона, когда команда заняла 11-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.

Сериал «Время побеждать» – американский вариант «Движения вверх». Отлично зашел большинству, плюются только фанаты баскетбола