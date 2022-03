«Лейкерс» консультируются с Филом Джексоном, в частности по поводу ситуации с Расселом Уэстбруком

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс поддерживает связь с бывшим главным тренером команды на протяжении всего нынешнего сезона, сообщает The Athletic.

По словам инсайдеров Сэма Амика и Билла Орама, Басс несколько раз консультировалась с Джексоном и Куртом Рамбисом в этом сезоне. При этом Джексон проявлял особый интерес к непростой ситуации с .

Джексон в субботу присутствовал на победном матче «Лейкерс» против «Голден Стэйт». Фотография восьмикратного чемпиона НБА была опубликована в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х

The Zen Master is in the building 🐐 pic.twitter.com/my55FYCKms