Наверх
Sports.ru NBA

    «Лейкерс» консультируются с Филом Джексоном, в частности по поводу ситуации с Расселом Уэстбруком

    Теги Лейкерс Фил Джексон НБА Расселл Уэстбрук Курт Рамбис Джинни Басс Баскетбол

    Владелица «Лейкерс» Джинни Басс поддерживает связь с бывшим главным тренером команды Филом Джексоном на протяжении всего нынешнего сезона, сообщает The Athletic.

    По словам инсайдеров Сэма Амика и Билла Орама, Басс несколько раз консультировалась с Джексоном и Куртом Рамбисом в этом сезоне. При этом Джексон проявлял особый интерес к непростой ситуации с Расселлом Уэстбруком.

    Джексон в субботу присутствовал на победном матче «Лейкерс» против «Голден Стэйт». Фотография восьмикратного чемпиона НБА была опубликована в официальном твиттер-аккаунте клуба.

    Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные