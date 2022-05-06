Кайри Ирвинг – о запрете играть по ходу сезона-21/22: «Это жизнь мученика, бро»

Разыгрывающий «Нетс» признался, что ему непросто дался сезон-2021/22, большую часть которого он пропустил из-за правил Нью-Йорка в отношении невакцинированных.

«Не ожидал, что мандат будет отменен таким образом, что я все еще не смогу играть. У меня оставалась возможность выходить на площадку на выезде, но у меня не было плана, не было видения того, как это будет работать для нашей команды. И я думаю, что это повлияло не только на меня, но и на многих людей.

Оказался в не самом приятном положении, так вот получилось. Это жизнь мученика, бро», – заявил Ирвинг.

Руководство Нью-Йорка разрешило Кайри выступать в домашних матчах только в конце регулярного чемпионата.

«Нетс» заняли седьмое место на Востоке и проиграли в первом раунде плей-офф «Бостону» (0-4).

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство