Кайри Ирвинг: «Я выступаю за свободу во всех аспектах жизни»

Разыгрывающий , проведя свой первый домашний матч в сезоне-2021/22, объяснил, в чем был смысл его отказа от вакцинации.

«Смысл этого сезона для меня никогда не заключался только в том, чтобы высказать свою точку зрения. Я должен был отстоять то, во что верю. Я должен был отстоять свободу выбора в своей жизни, чтобы никто не говорил мне, что делать.

Я выступаю за свободу во всех аспектах жизни. Никто не сделает меня рабом, никто не будет говорить мне, что делать со своей жизнью. Я такой, какой я есть», – заявил Ирвинг.

Невакцинированный Кайри получил возможность сыграть на домашней арене благодаря изменению нью-йоркских предписаний по , которые вступили в силу на прошлой неделе.

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