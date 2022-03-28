Кайри Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Нетс» в домашнем матче

Разыгрывающий в воскресенье провел дебютный матч в «Барклайс центре» в сезоне-2021/22.

Невакцинированный Кайри получил возможность сыграть на домашней арене благодаря изменению нью-йоркских предписаний по , которые вступили в силу на прошлой неделе.

Во встрече с «Хорнетс» (110:119) Ирвинг набрал 16 очков (6 из 22 с игры), 2 подбора и 11 передач за 41 минуту.

«Нет тот результат, на который рассчитывали, да и бросал я не лучшим образом. Все, на что я надеялся сегодня, так и не осуществилось, но это баскетбол, так бывает», – заявил Ирвинг.

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