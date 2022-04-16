Кайри Ирвинг – об отказе от вакцинации: «Принял правильное решение для себя»

Разыгрывающий «Нетс» заявил, что для него не имеет значения, что о нем думают другие люди в связи с отказом от вакцинации.

Ирвинг не жалеет о принятом решении.

«Я твердо стоял на том, во что верил, как хотел поступать со своим телом. Считаю, что подобным правом должны обладать не только американцы, это должно быть право любого человека.

Не могу говорить за всех, но с течением времени и развитием ситуации я знаю, что принял правильное решение для себя», – заявил Кайри.

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