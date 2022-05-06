Кайри Ирвинг: «Заслужил попадание в Топ-75. Я олицетворяю мастерство баскетбола»

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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг объяснил, почему его следовало включить в официальный список Топ-75 игроков в истории НБА.

«Я олицетворяю мастерство баскетбола... Считаю, что заслужил попадание в этот список Топ-75, потому что сыграл роль в революции баскетбола», – заявил Кайри.

Ирвинг отметил, что не расстраивается в связи с тем, что его имени нет в Топ-75.

«Привык к таким вещам еще с седьмого класса, когда меня называли чудаком, когда я сидел в столовой в одиночестве. Я не против. Потому что на своем пути я найду мое подлинное сообщество, которое примет и оценит меня за мое величие», – сказал Ирвинг.

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