Кайри Ирвинг: «Заслужил попадание в Топ-75. Я олицетворяю мастерство баскетбола»

Разыгрывающий объяснил, почему его следовало включить в официальный список Топ-75 игроков в истории НБА.

«Я олицетворяю мастерство баскетбола... Считаю, что заслужил попадание в этот список Топ-75, потому что сыграл роль в революции баскетбола», – заявил Кайри.

Ирвинг отметил, что не расстраивается в связи с тем, что его имени нет в Топ-75.

«Привык к таким вещам еще с седьмого класса, когда меня называли чудаком, когда я сидел в столовой в одиночестве. Я не против. Потому что на своем пути я найду мое подлинное сообщество, которое примет и оценит меня за мое величие», – сказал Ирвинг.

75 лучших игроков в истории НБА: кто не попал, кого не хватает и кто реально лишний?