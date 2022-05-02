Стефон Марбэри: «Стивен Эй Смит прицепился к Кайри, потому что завидует ему»

Бывший игрок НБА Стефон Марбэри выступил в защиту игрока «Нетс» , который подвергается критике со стороны телеведущего .

Журналист недавно назвал Ирвинга «одним из самых бредовых спортсменов в американской истории»

«Начинаю думать, что Стивен Эй Смит считает себя звездой из-за того, что громко и противно вещает на английском языке из телевизора.

Искренне верю, что он расстроен из-за того, что не способен выходить на арену и играть в баскетбол перед 19 тысячами человек. В связи с этим он решил цепляться (оскорбительно) к похожим на него людям, у которых есть подлинные намерения быть на этой Земле честными и настоящими, чтобы помогать другим», – сказал Марбэри.

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